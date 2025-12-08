Депутат рассказал, кому положены бесплатные лекарства в 2026 году

Депутат Государственной думы Никита Чаплин рассказал, кто сможет рассчитывать на получение бесплатных лекарственных препаратов в 2026 году. По его словам, система льготного обеспечения претерпит ряд уточнений, но основные категории граждан сохранят свои права.

«Право на бесплатное получение лекарственных средств в 2026 году сохранят все федеральные льготники. В этот перечень входят инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, лица, пострадавшие от воздействия радиации, а также граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями», — сообщил парламентарий в беседе с изданием «Известия».

Чаплин также отметил, что в отдельную группу входят граждане, получающие лекарства по жизненным показаниям в рамках государственной социальной помощи. Для получения препаратов необходимо обратиться к лечащему врачу, который выпишет рецепт.

Если нужного лекарства нет в аптеке, фармацевты обязаны предложить аналог или заказать препарат.

Ранее сообщалось, что с нового года военных пенсионеров ждут изменения в расчёте пенсий и новые возможности по получению льгот.