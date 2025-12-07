«Неудобства нужно пережить»: в регионе РФ объяснили перебои с интернетом

Ямальские власти смягчают ограничения мобильной связи, когда нет рисков для безопасности жителей, заявил во время прямой линии губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

Чиновник отметил, что пока беспилотники долетали до Коми и Тюмени.

«Мы должны технически к этому готовиться. Здесь должен быть здравый баланс, мы с коллегами из силовых органов отрабатываем те или иные проблемы, где-то видим, что меры чуть избыточны, их удается упрощать», — сказал он.

Глава округа добавил, что вопросы безопасности — в приоритете, а неудобства — на втором плане и их нужно пережить.

«Есть угрозы издалека, есть угрозы диверсионные, мы должны тоже это иметь в виду. У нас стратегический регион, поэтому все должны быть начеку», — заявил губернатор и отметил, что работа по этому направлению продолжается.

5 сентября Минцифры РФ опубликовало список интернет-сервисов, которые будут работать даже во время отключения интернета. В него вошли «Госуслуги», мессенджер Max, некоторые соцсети, торговые площадки и сайты банков. В ведомстве уверены, что мера позволит уменьшить неудобства для граждан.

Это возможно: как и почему в России могут отключить интернет

На втором этапе в перечень попали сайты Госдумы, федеральных ведомств, Генпрокуратуры, правительств регионов и коммерческие сервисы: Альфа-банк, РЖД, 2ГИС, Tutu.ru, «Такси Максим» и Gismeteo. В список вошли и СМИ, в том числе «Газета.Ru». В начале декабря туда также добавили платформы «Россия — страна возможностей», «Молодежь России», всероссийский студенческий проект «Твой ход», сервис поиска продажи недвижимости «Домклик», охранную систему «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Окко.