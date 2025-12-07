Блогер из Саратова засунула сына в пакет и выкачивала воздух, пока он не закричал

Блогерша из Саратова засунула сына в вакуумный пакет и выкачивала воздух, пока он не закричал. Ролик быстро распространился в Сети. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

36-летняя Анна Сапарина ведет блог о жизни матери, некоторые ее видео набирают миллионы просмотров. Недавно она опубликовала ролик, в котором поместила сына Стаса в большой пакет и через клапан начала откачивать из него воздух. Мальчик провел внутри несколько секунд, пока не закричал: «Мама!». В подписи к видео блогерша с юмором отметила, что «можно и корзинке перекрыть кислород».

Судя по всему, это происходило на добровольной основе: мальчик сам хотел поучаствовать в «эксперименте» и даже провел обратный отсчет перед откачкой воздуха. Однако такое спорное занятие далеко не все восприняли положительно. Блогерша сразу же подверглась потоку критики: теперь органы опеки требуют проверить семью, говорится в публикации.

Официального подтверждения информации об обращении в правоохранительные органы не поступало.

Порой подобные опыты заканчиваются трагедией. В мае сын известной американской блогерши Эмили Кайзер Тригг умер в возрасте трех лет, захлебнувшись в бассейне у частного дома в столице штата Аризона — городе Фениксе. Тригг постоянно снимался вместе с матерью — она показывала, как проводит с сыном утро, играет с ним днем и укладывает его спать по вечерам. В один день мальчика обнаружили в воде без сознания, врачи не смогли его спасти.