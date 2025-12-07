Звезда «Реальных пацанов» Красильников скончался в 45 лет

Пермь и российское юмористическое сообщество погрузились в траур: на 46-м году жизни скоропостижно скончался известный шоумен, актер сериала «Реальные пацаны» и организатор стендап-движения Дмитрий Красильников. Жизнь артиста оборвалась 6 декабря, причиной стал внезапный и тяжелый инсульт, с последствиями которого врачи боролись в реанимации, но оказались бессильны.

© Соцсети

Коллеги и друзья вспоминают Дмитрия как человека, который был душой любой компании и двигателем интеллектуальных развлечений в регионе. В паблике «Стендап Мафия Пермь» появилось пронзительное прощальное послание.

«Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно тёплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче», — говорится в некрологе.

Трагической развязке предшествовали тревожные новости: всего два дня назад супруга Дмитрия сообщила в соцсетях, что он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, из-за чего все анонсированные выступления были экстренно отменены. К сожалению, чуда не произошло. Прощание с артистом назначено на вторник, его тело будет кремировано.

Актер сериала «Реальные пацаны» умер во время операции в московской больнице

Красильников был знаковой фигурой не только для Перми, но и для федерального эфира. Зрители знали его по участию в проектах «Comedy Баттл» и «Смех без правил», а также по роли Андрея (друга Вики) в культовом сериале «Реальные пацаны». Помимо телекарьеры он долгие годы выступал в Перми ведущим игр «Что? Где? Когда?» и организовывал «Черный КВН».