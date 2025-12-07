Петербургский программист стал бомжом и ворует бананы в Таиланде

Айтишник из Петербурга сбежал в Таиланд из-за долгов, образовавшихся после игры в тотализатор. Он сменил имя, «пьёт росу и ворует бананы», сообщает телеграм-канал «База».

Канал пишет, что 32-летний Руслан проиграл крупные суммы на ставках. Приставы начали разыскивать его из-за долгов в 350 тысяч рублей. Тогда он сбежал в Таиланд, где взял новое имя — Нарли Свуо.

По словам волонтёров, теперь Руслан «обитает у моря, умывается в лужах с лягушками, донашивает чужую одежду» и дерётся с коллегами-бездомными.

У Нарли просрочена виза на два месяца, что грозит депортацией в Россию, однако он об этом не думает. Волонтёрам он предложил называть себя «Ветром». Связаться с его родителями не удалось.