Российский курорт занесло двухметровыми сугробами

Мощные снегопады и двухметровые сугробы парализовали движение на курорте Шерегеш в Кемеровской области. Туристы не могут выехать из поселка, машины стоят в многокилометровых пробках, сообщает «Сибирский новостной».

В Шерегеше сейчас около –5°C, снегопад продолжается уже несколько суток. Все трансферы отменены, а многие туристы застряли в поселке.

«Местные власти и спецслужбы с трудом справляются с расчисткой основных магистралей. При этом работа некоторых подъёмников приостановлена, хотя для фрирайдеров сложились идеальные условия», — пишет портал.

Владельцы снегоходов предлагают туристам платный трансфер до склонов. Однако самые находчивые передвигаются на горных лыжах прямо по забитым транспортом дорогам.

В соцсетях появились видео, где лыжники лавируют между автомобилями.