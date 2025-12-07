Потребление алкоголя в России упало до минимума

В ноябре потребление алкоголя в России приблизилось к минимуму 1997-1998 годов. Это следует из анализа данных Единой межведомственной информационно-статистической системы, сообщает РИА Новости.

Потребление спиртного сокращается восьмой месяц подряд, начиная с апреля. Тогда показатель опустился до 8,32 литра на душу населения за последние 12 месяцев. В ноябре он составляет уже 7,63 литра.

Аналогичные минимальные значения последний раз фиксировались в 1997-1998 годах, когда потребление держалось на уровне 7,6 литра в расчете на человека. При этом следует учитывать, что в те годы нелегально продавалось до двух третей продукции.

Самыми трезвыми в России традиционно являются кавказские регионы. В Чечне показатель составил всего 0,11 литра на человека, в Ингушетии — 0,63 литра, в Дагестане — 0,89 литра, в Кабардино-Балкарии — 2,16 литра, в Карачаево-Черкесии — 2,59 литра.

Москвичи в среднем потребляют 4,76 литра алкоголя, а петербуржцы 6,28 литра. В Новосибирской области показатель составляет 8,35, в Свердловской — 10,34, в Татарстане — 8,27.