Синоптик рассказал о снеге в Москве

Майк Габриелян

В Москве не будет снега до конца следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает RT.

Синоптик рассказал о снеге в Москве
© РИА Новости

Метеоролог объяснил бесснежную погоду наступлением южных воздушных масс. До середины следующей недели воздух будет теплым, а давление высоким.

«Ночные температуры будут от -3 °С до -5 °С, а дневные температуры — около 0 °С. Но давление высокое, поэтому облаков, из которых выпадали бы осадки, не будет», — сказал Вильфанд.

По его словам, на предстоящей неделе ожидаются осадки в виде «мороси и небольшого дождика». Снег, если и выпадет, быстро растает.

Сейчас снег лежит на всей азиатской части страны. В течение следующей недели он появится в Приволжском федеральном округе. Со вторника температура начнёт понижаться во всех субъектах округа — от Пермского края до Оренбургской области.