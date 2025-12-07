Синоптик рассказал о снеге в Москве

В Москве не будет снега до конца следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает RT.

Метеоролог объяснил бесснежную погоду наступлением южных воздушных масс. До середины следующей недели воздух будет теплым, а давление высоким.

«Ночные температуры будут от -3 °С до -5 °С, а дневные температуры — около 0 °С. Но давление высокое, поэтому облаков, из которых выпадали бы осадки, не будет», — сказал Вильфанд.

По его словам, на предстоящей неделе ожидаются осадки в виде «мороси и небольшого дождика». Снег, если и выпадет, быстро растает.

Сейчас снег лежит на всей азиатской части страны. В течение следующей недели он появится в Приволжском федеральном округе. Со вторника температура начнёт понижаться во всех субъектах округа — от Пермского края до Оренбургской области.