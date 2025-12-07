Умер режиссер и сценарист Вячеслав Криштофович

Режиссер, актер и сценарист Вячеслав Криштофович умер на 79-м году жизни. Причины смерти артиста не раскрываются.

© Скриншот

Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщил кинокритик Андрей Плавхов.

— Вячеслав Криштофович (1947 — 2025). Печальная весть из Киева. Умер Вячек. Так, и только так называли его друзья и приятели; я тоже принадлежал к их кругу. Вячек был хорошим человеком и фильмы делал хорошие, с настроением, авторской интонацией и человеческим лицом, — передает его сообщение News.ru.

Криштафович родился в Киеве в 1947 году в семье деятелей кинематографа. В 1971 году окончил режиссерский факультет КГИТИ имени И. Карпенко-Карого. Артист также был Заслуженным деятелем искусств Украины. Он снял около 30 фильмов, среди которых наиболее известными являются «Ребро Адама», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Перед экзаменом», «О нем» и другие картины.