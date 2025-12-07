Клопы атаковали россиян в отелях Египта

Российские туристы столкнулись с массовым нашествием клопов в пятизвездочных отелях Египта. Об этом сообщает канал Shot со ссылкой на очевидцев.

© Соцсети

Отмечается, что туристы обнаружили постельных клопов в четырёх- и пятизвёздочных отелях Хургады, Шарм-эль-Шейха и Сахль-Хашиша. Так, из отеля Flow Spectrum Resort Sahl Hasheesh одновременно вернулись несколько пострадавших.

Отдыхающие заметили на своём теле странные укусы, но подумали, что это мошки или комары. Ситуация прояснилась, когда в кроватях обнаружили клопов. Россияне пожаловались администрации отеля, их переселили в другие номера, но насекомые нападали и там.

Некоторые турагенты уже назвали ситуацию в Египте «эпидемией» — столько жалоб на кровососущих они не получали десять лет. Туристы тем временем опасаются, что клопы могут улететь вместе с ними домой, забравшись в личные вещи.

Укусы насекомых вызывают зуд, кожные болезни, аллергию и даже анафилактический шок.