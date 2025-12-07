В Сочи ожидается сильный шторм

Ухудшение погодных условий прогнозируется в Сочи завтра, 8 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации курортного города.

© Российская Газета

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-17 метров в секунду. Волнение моря составит 4 балла с высотой волн 1,3-1,5 метра.

"Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями", - уточнили в администрации Сочи.

Все службы переведены на усиленный режим работы.