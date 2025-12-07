Жители Воронежской области пожаловались на мусор и отсутствие дорог на кладбище

Жители города Семилуки Воронежской области пожаловались на мусор и отсутствие дорог на Латненском кладбище.

© Вечерняя Москва

По их словам, на протяжении нескольких лет там не было дорог — подъехать к могилам было невозможно. После поступивших жалоб местная администрация приступила к ремонту дороги, однако, по мнению жителей, ситуация только ухудшилась. Теперь они жалуются на скопление мусора и палок. В городской администрации отметили, что текущее состояние кладбища временное.

— Я, конечно, не дорожный инженер, но мне кажется, что это не совсем правильный подход. Раньше было плохо, а теперь стало просто ужасно. Проехать стало еще проблематичнее, ямы стали глубже, а камни острее, — цитирует местных жителей Telegram-канал «Осторожно, новости».

В ноябре текущего года вице-мэр Воронежа Людмила Бородина в ходе мероприятия «Комфортная городская среда как драйвер развития бизнеса» пожаловалась на неблагодарность и токсичность местных жителей. Во время выступления речь зашла о вопросах благоустройства и поддержания чистоты в городе. Чиновница заявила, что воронежцы должны быть благодарны местным властям за то, что они делают в условиях ограниченного бюджета.