В России растения «перепутали» зиму с весной из-за аномально теплой и бесснежной погоды. В декабре на деревьях набухают почки и распускаются листья. Это может негативно повлиять на урожай следующего года, сообщает телеграм-канал Shot.

Жители Москвы, Башкирии, Удмуртии, Краснодарского края и других регионов России видят, как на растениях набухают почки, у некоторых распускаются листья.

Биологи рассказали, что растения могут пострадать, если ударят холода. Тогда почки отомрут, развитие деревьев и кустарников замедлится.

Старший научный сотрудник лаборатории дендрологии ГБС РАН Игорь Яценко предупредил, что урожай плодовых деревьев (яблоки, сливы, груши) в следующем году снизится. Северные растения, например жимолость, уже пытаются зацветать, что грозит гибелью плодов.

Ухудшает ситуацию отсутствие снега, который спасает почву от промерзания в сильные морозы. Если погода резко изменится, растения не выживут.