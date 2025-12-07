Декабрь 2025 года стал четвертым бесснежным в этом веке

Бесснежное начало декабря наблюдается уже четвертый раз в XXI веке. Первая пятидневка декабря без снежного покрова уже была в декабре 2009, 2008 и 2006 годов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в 2006 и 2008 годах снежный покров в столице образовался только в конце декабря.

Леус добавил, что погода попытается встать на зимние рельсы в ближайшие дни. Пройдет снег, а ко вторнику может сформироваться небольшой снежный покров. Однако и температуры будут лишь чуть ниже нуля, и высота снежного покрова не превысит один-два сантиметра.