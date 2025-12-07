В России площадь снега увеличится до 92% на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к середине следующей недели площадь снега в стране увеличится до 92%.

«... площадь страны, покрытая снегом, будет чуть-чуть увеличиваться, где-то на 2% к середине следующей недели по сравнению с текущими 90%», — цитирует синоптика ТАСС.

При этом Вильфанд подчеркнул, что снег на азиатской части страны лежит плотным слоем. При дневной температуре около 0 °С снег подтаивает, однако уменьшается лишь его высота, а не общая площадь.

Ранее сообщалось, что в Сибири к концу недели температура может опуститься до -40 °С.

Также Вильфанд отмечал, что снега в Москве точно не будет как минимум до середины декабря.