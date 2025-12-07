Россиян призвали носить при себе определенную сумму наличных

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев рассказал агентству «Прайм», какой запас купюр лучше иметь при себе, чтобы избежать неожиданностей.

По его мнению, количество наличных, которые нужно иметь в кошельке, зависит от типичных трат, финансового профиля гражданина и региона проживания.

«В среднем в Москве и Санкт-Петербурге это около 5-7 тыс. рублей, в регионах порядка 2-5 тыс. рублей», — сказал эксперт.

По его словам, в эту сумму входят расходы на транспорт, продукты питания, в основном первой необходимости, и сотовую связь. Кроме того, отметил Абелев, платежи наличными также сохраняются в сфере услуг: магазинах, парикмахерских, на рынках, кафе.

Ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин предложил запретить покупку квартир за наличные.

Между тем депутаты предложили ЦБ выпустить купюру номиналом 10 тыс. рублей.