Росавиация: в аэропорту Внуково введены временные ограничения

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

© Газета.Ru

Он пояснил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности полетов. 7 декабря стало известно, что аэропорт Сочи ввел ограничения на прием и отправку рейсов. План "Ковер" - режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотных летательных аппаратов.