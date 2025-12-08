В Югре планируют построить более 20 школ до 2029 года

Ханты-Мансийский автономный округ планирует возвести более 20 школ до 2029 года. Об этом рассказал губернатор Югры Руслан Кухарук во время прямой линии.

В Югре действует более 320 различных школ, в которых учатся свыше 210 тыс. школьников.

"В целом 21 школа предусмотрена в трехлетний период времени (2026-2028 годов - прим. ТАСС) - это проектирование и строительство. Если говорить про следующий год, то у нас будет завершено строительство и открыто <…> к 1 сентября пять школ", - сказал глава региона.

По его словам, в частности, в 2026 году планируется открытие школ в Когалыме на 900 учащихся, в Приобье Октябрьского района на 300 учащихся, в Нягани, Нефтеюганске и Березово. Кроме того, идут работы над созданием школ в Сургуте.