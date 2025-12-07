Солнцев: опасность атаки БПЛА объявлена в Оренбургской области

Опасность атаки БПЛА объявлена в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

"Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!" — написал он.

Во время режима опасности БПЛА гражданам рекомендуется не выходить на улицу. Тем, кто находится не дома, стоит пройти к ближайшему убежищу. До этого опасность атаки беспилотников объявлена на территории Самарской области.

Ограничения ввели в целях безопасности, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Также в саратовском аэропорту Гагарин временно прекратили принимать и отправлять рейсы. Аналогичные меры приняли в волгоградском аэропорту. Как отметил представитель Росавиации, эта мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.