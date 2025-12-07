Аэропорт Саратова ввел ограничения на прием и отправку самолетов

В саратовском аэропорту Гагарин временно прекратили принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он объяснил, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Пост о приостановке работы воздушной гавани опубликован в 1:45. До этого аналогичные меры приняли в волгоградском аэропорту. В прошлый раз работу воздушной гавани Саратова приостанавливали в ночь на 5 декабря.

Тогда самолеты временно не летали в течение 7,5 часов. Утром российское Минобороны заявило, что в Саратовской области перехватили восемь беспилотников. А над Волгоградской и Ростовской областями ликвидировали по семь БПЛА. Еще один дрон попытался атаковать Кубань. По девять БПЛА нейтрализовали над Крымом и Самарской областью.