В России в 2027 году сократят список "неженских" профессий

Перечень запрещенных для женщин профессий в России планируется сократить в 2027 году. Это следует из утвержденной правительством РФ дорожной карты по реализации национальной модели ведения бизнеса, с которой ознакомился ТАСС.

"Сокращение количества профессий, недоступных для труда женщин. Срок: декабрь 2027 года", - говорится в документе.

Изменения должны коснуться сферы транспорта и обрабатывающей промышленности. Поправки будут внесены в приказ Минтруда России о перечне производств, работ и должностей с вредным или опасными условиями труда, на которых ограничивается применение женского труда.

Как указано в плане, список работ, которые рекомендуется исключить из перечня, ведомства должны подготовить к марту 2027 года с участием объединений работодателей и профсоюзов. Будет проведен также аудит условий труда на соответствующих рабочих местах, в том числе в части рисков для работников. Кроме того, Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА должны будут провести по этим профессиям "эпидемиологические научные исследования, в том числе с изучением влияния вредных производственных факторов с учетом анатомических и психофизиологических особенностей женского организма".

Нынешний перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин, действует с 1 января 2021 года и включает 100 позиций. В прежнем перечне, принятом более 20 лет назад, содержалось более 450 профессий и видов выполняемых работ, официально недоступных для женщин.