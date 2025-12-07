Названо слово года по итогам народного голосования

В России по итогам народного голосования главным «Словом года — 2025» стала «тревожность».

Как рассказали в пресс-службе проекта, слово набрало наибольшее количество голосов пользователей (36%), отразив эмоциональное состояние общества в 2025 году.

Среди претендентов, по информации РИА Новости, также были слова «Вера», «Договорнячок», «Кринж», «Любовь», «Мир», «Надежда», «Ожидание», «Перемены», «Победа».

Голосование проводилось на сайте книжной сети «Читай-город» с апреля по декабрь 2025 года.

Ранее Кембриджский словарь назвал прилагательное «парасоциальный» словом 2025 года.

Оксфордский словарь, в свою очередь, словом текущего года назвал rage bait.