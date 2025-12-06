В Москве открыли наследственное дело после смерти Юрия Николаева

После смерти Юрия Николаева, скончавшегося в начале ноября, открыли наследственное дело. Информация опубликована в Федеральной нотариальной палате. Ранее в медиа сообщалось, что актёр, ушедший из жизни в 76‑летнем возрасте, оставил завещание.

© Super.ru

Подробная информация об открытом наследственном деле после кончины артиста не приводится. По данным РИА Новости, дело открыто в Москве — по месту смерти Николаева.

«Номер наследственного дела: 41221667‑116/2025. Нотариус: Степашкина Инна Владимировна», — следует из реестра наследственных дел.

Во время одной из последних бесед с журналистами Николаев рассказывал, что переписал загородное жильё на племянников. Особняк расположен на живописном месте на берегу подмосковной Истры. Здание изначально было построено в начале 1980-х и со временем стало семейным гнездом. На рынке такую недвижимость сейчас оценивают минимум в 20 млн рублей.

Прощание с легендой: последнее фото Юрия Николаева

Причиной смерти телеведущего в СМИ называли рецидив онкологии: медики обнаружили новую опухоль в лёгких у артиста. До смерти он жаловался на сильную слабость, кашель и головокружение.