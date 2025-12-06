На ЗАЭС заявили о восстановлении стабильного энергоснабжения

На Запорожской АЭС заявили о восстановлении стабильного энергоснабжения станции.

«На Запорожской атомной электростанции введена в работу высоковольтная линия электропередачи 750 кВ «Днепровская», что обеспечивает станции устойчивое внешнее электроснабжение», — говорится в Telegram станции.

Ранее обе линии были отключены автоматикой, в результате чего в течение нескольких часов ЗАЭС находилась в режиме полного отключения от внешней сети.

«Далее для обеспечения собственных нужд станции была введена в работу линия 330 кВ «Ферросплавная-1», а следом, через несколько часов, и линия 750 кВ «Днепровская», — уточняется в заявлении.

Подчёркивается, что на текущий момент энергоснабжение Запорожской АЭС осуществляется по двум линиям, а радиационная обстановка в норме.