Стала известна причина смерти актера из «Алых парусов»

Российский актер, режиссер и наставник Александр Скавыш скончался в возрасте 55 лет. Об этом рассказал его знакомый Вячеслав Казанцев, сообщает «АиФ».

© kino-teatr.ru

Смерть актера была скоропостижной.

«Просто не проснулся. О деталях близкие не говорят. Его уход — невосполнимая утрата для всего театрального сообщества Югры», — сказал Казанцев.

По его словам, они были знакомы почти 20 лет. Александр Скавыш — замечательный человек и великолепный актер. Он поражал своей игрой, глубоким погружением в роль, мощной актёрской отдачей.

Ранее у Скавыша были проблемы с сердцем. Несколько лет назад он перенес операцию, успешно восстановился и продолжал работать.

Зрителям артист запомнился по спектаклям «Жизнь прекрасна», «Трехгрошовая опера», «Алые паруса», «Птица Сури», «Капкан».

Кроме того, около 30 лет актер успешно создавал образ Деда Мороза и был отмечен на Всероссийском съезде Дедов Морозов.