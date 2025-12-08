Симоньян подарила Путину вазу с надписью о воссоединении России с Украиной

© Вечерняя Москва

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян подарила президенту России Владимиру Путину вазу с надписью о воссоединении Украины с Россией. Об этом она сообщила в воскресенье, 7 декабря, в своем Telegram-канале.

Симоньян рассказала, что нашла антикварную вазу с изображением гетмана Богдана Хмельницкого и соответствующей надписью в винтажном магазине во время запуска телеканала RT India в Нью-Дели. Подарок был вручен от лица телеканала.

— Я не удержалась от того, чтобы ее купить и вам подарить. От нас, от телеканала, — сказала Симоньян в видео, опубликованном в ее Telegram-канале, на что президент ответил благодарностью.

Ваза, по словам главреда, посвящена 325-летию Переяславской рады.

5 декабря президент России Владимир Путин и Маргарита Симоньян дали старт вещанию RT в Индии. По словам Путина, миллионы индийских граждан теперь смогут быстрее получать информацию о происходящем в России.