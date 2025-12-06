Названы регионы, в которых установятся морозы до - 42 градусов

В ряде регионов, начиная с этих выходных или со следующей недели, установятся морозы до минус 42 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

По его словам, сильнейшие холода придут в Северо-Западный, Уральский и Сибирский федеральные округа.

Так, с понедельника сорокоградусные морозы, особенно в ночные часы, ожидаются в Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском крае и Хакасии. Уже сегодня начала опускаться температура воздуха на севере Урала и в Ханты-Мансийском автономном округе.

С 7 по 9 декабря похолодает в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, где столбики термометров опустятся до тридцатиградусной отметки.

В Ненецком автономном округе ожидаются морозы до минус 28 градусов, на востоке Коми - до минус 29 градусов, в Архангельской области - до минус 21 градуса.