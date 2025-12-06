Ванга, умершая в 1996 году, была болгарским мистиком и ясновидящей, которая стала культовой фигурой среди сторонников теории заговора после того, как несколько ее жутких заявлений подтвердились, напоминает Daily Mail.

© википедия

Слепая ясновидящая – как утверждается – предсказала события 11 сентября 2001 г. и пандемию COVID-19.

Так вот, пророчество на 2025 год, в котором предсказывалось, что люди вступят в контакт с инопланетной жизнью в этом году, кое-кто попытался напрямую связать с жеребьевкой Чемпионата мира по футболу 2026 года, которая была намечена на пятницу в Вашингтоне, округ Колумбия. В частности, в видении Ванги, как пишет Daily Mail, описывался НЛО, который должен был появиться как "новый свет в небе" во время этого события, что позволило человечеству впервые встретиться с инопланетянами и принесло миру ответы вместо страха.

Более того, было предсказано, что этот исторический момент произойдет во время крупного спортивного события, и люди со всего мира смогут увидеть его, хотя Баба Ванга никогда не сообщала, на каком именно спортивном мероприятии это произойдет, комментирует Daily Mail.

Ванга не оставила письменных записей о своих предсказаниях. Большинство сообщений исходит от ее племянницы, Красимиры Стояновой, или других последователей, которые задокументировали ее предполагаемые видения после ее смерти и которых не раз обвиняли в неправильном толковании ее слов.

В течение примерно часовой церемонии все 48 прошедших квалификацию команд случайным образом распределяются на 12 групп по четыре человека, чтобы точно определить, кто с кем сыграет на стартовой стадии турнира следующим летом на стадионах по всей территории США, Канады и Мексики.

Хотя пятничная церемония отбора технически не является настоящим спортивным событием, она подготавливает почву для одного из самых популярных турниров по всему миру, который проводится каждые четыре года и за которым наблюдают от 1,5 до пяти миллиардов человек, отмечает Daily Mail.

Церемония Чемпионата мира по футболу, вероятно, станет самым популярным телевизионным событием в этом месяце, что дает покойной болгарской предсказательнице последнюю возможность подтвердить свою правоту до того, как календарь перейдет к 2026 году, подчеркивает британское издание.

Хотя предсказание на 2025 год осталось расплывчатым, те, кто интерпретировал пророчество Бабы Ванги, считают, что свет явно относится к внеземному космическому кораблю, появляющемуся над спортивным сооружением.

Некоторые пользователи социальных сетей утверждают, что предсказание Ванги уже сбылось, благодаря прохождению таинственного межзвездного объекта 3I/ATLAS, который совершит свой самый близкий проход мимо Земли 19 декабря.

НАСА и другие астрономы пришли к выводу, что этот объект является безжизненной кометой, но многие представители общественности, включая, по крайней мере, одного выдающегося исследователя, по-прежнему считают, что 3I/ATLAS может быть внеземным космическим аппаратом, напоминает Daily Mail.

Также высказывались предположения, что свет в видении Ванги мог относиться к метеоритному дождю, Северному сиянию или ожидаемой вспышке сверхновой T Coronae Borealis Nova на расстоянии 3000 световых лет, которая была бы видна с Земли.

Многие верящие в пророчество думали, что это событие произойдет во время февральского Суперкубка, который ежегодно является одним из самых популярных телевизионных событий, но этого не произошло.

Тем не менее, репутация Ванги как предсказательницы будущих событий соперничала с многовековой репутацией Нострадамуса, указывает Daily Mail. Ей приписывают предсказание гибели российской подводной лодки "Курск", затонувшей в Баренцевом море в 2000 году.

Баба Ванга также сказала, что "две металлические птицы столкнутся с братьями-американцами, и прольется кровь", что, по мнению некоторых толкователей, точно описывает теракты 11 сентября 2001 года в США.

Другие сбывшиеся пророчества включают цунами в Индийском океане в 2004 году, унесшее жизни более 230 000 человек, избрание Барака Обамы в 2008 году и подъем исламской террористической группировки ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация – «МК») в 2010 году, пишет Daily Mail.

Ванга даже правильно предсказала свою собственную смерть, сообщив, что она умрет 11 августа 1996 года в возрасте 85 лет.