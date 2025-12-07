В Госдуме предупредили о штрафах за украшение подъезда к Новому году
Депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») напомнил, что украшение подъездов к Новому году без согласования с собственниками квартир и управляющей компанией может грозить штрафом.
Кроме того, по его словам, размещение новогодних бумажных украшений с использованием ламп освещения в подъезде многоквартирного дома, а также гирлянд может повлечь нарушения требований пожарной безопасности.
«Административная ответственность, предусмотренная указанной статьёй, влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей», — цитирует парламентария РИА Новости.
Для должностных лиц при этом размер штрафа может составлять от 20 тыс. рублей до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 300 тыс. рублей до 400 тыс. рублей.
Антропенко подчеркнул, что в случае возникновения пожара по неосторожности может наступить и уголовная ответственность.
Ранее сообщалось, что установка новогодней ёлки в подъезде может привести к административному штрафу до 15 тыс. рублей.
Также россиян предупредили, какое наказание грозит за срубленную к Новому году ёлку.