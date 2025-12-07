В базу "Миротворца" внесен Верховный муфтий России

В базу скандального украинского сайта "Миротворец" (в России сайт заблокирован по решению суда) внесен Верховный муфтий России, председатель духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные ресурса. Запись о Гайнутдине была внесена на сайт в воскресенье, и согласно записи, Гайнутдина обвиняют не только в поддержке РФ, но и покушении на целостность Украины и нарушении границы, а также в участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в базу данных "Миротворца" попала и 18-летняя чемпионка России по фигурному катанию.