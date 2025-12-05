Потерявшая ребенка мать обратилась к Путину

Елена Кривошеина, мать 10-летнего Виталия Кривошеина, которого насмерть загрызли собаки в Красноярском крае попросила президента России Владимира Путина отменить федеральный закон об ответственном обращении с животными. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщил правозащитник Максим Парфирьев.

© Вечерняя Москва

— Она, сдерживая слезы, вспоминая, как ее ребенок любил лошадок, умоляет нашего Президента России отменить Федеральный закон 498-ФЗ, из-за которого биркованные собаки, сбившиеся в стаю, загрызли ее дитя, — написал Парфирьев в своем Telegram-канале.

25 октября тело десятилетнего мальчика с признаками нападения собак нашли в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Теремок» под Красноярском. По версии следствия, около 08:00 мальчик пошел через поле из своего дома к знакомому пастуху, чтобы отправиться на выпас скота, но затем его атаковали животные. По факту трагедии правоохранители возбудили уголовное дело по статье о халатности, которая привела к смерти человека.

Убившие мальчика собаки покусали еще одного жителя

25 февраля председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил проработать нормы, которые позволят защитить детей от нападений бездомных собак, и взять эту тему на контроль.