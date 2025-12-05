Что грозит Ефремову за невызов полиции к телу бывшей жены

Юрист Иван Соловьев рассказал о том, какие последствия ждут актера Михаила Ефремова, который обнаружил тело бывшей жены Ксении Качалиной, но не вызвал полицию. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Согласно информации в СМИ, Ефремов приехал навестить Качалину, но обнаружил ее тело. При этом полицию на место смерти вызвали соседи умершей.

По словам Соловьева, в данной ситуации Ефремов имел право «не заниматься этим вопросом». По оценке юриста, в его действиях нет никаких признаков преступления.

«Совершенно логично, что у Ефремова не было ключей от квартиры, где жила Качалина. Чтобы ее открыть, вызывали соответствующую службу или кого-то, у кого они были. Соответственно, из-за того, что Ефремов увидел человека без признаков жизни, никаких обязанностей по охране этого тела, по транспортировке на него не накладывается. С юридической точки зрения бывшая жена — это никто, никаких обязанностей по отношению к ней не возникает. Если бы человек был ещё жив, то можно было бы говорить об оставлении в опасности. Ефремов поступил так, как считал нужным», — объяснил юрист.

Ранее стало известно о смерти Ксении Качалиной.