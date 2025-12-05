Родившая в 13 лет россиянка ждет второго ребенка

Прославившейся благодаря шоу Андрея Малахова Дарье Суднишниковой уже 19 лет, а ее дочери — пять. Скоро звезда ток-шоу станет мамой во второй раз.

Даша пришла к Малахову в 13 лет. На шоу она сообщила, что забеременела от своего 10-летнего друга. Народ был шокирован это историей, но эксперты сразу заподозрили, что Суднишникова говорит не правду. Мальчик не мог быть отцом — он физически не созрел, и это было нормально для его возраста.

Пришлось Дарье признаться, что настоящим отцом является старшеклассник, с которым у нее действительно были отношения. Из роддома дочь Суднишникова принесла своим родителям. Пока мама Даши растила малышку, девушка ушла в загул. Она бросила учебу — сначала школу, затем техникум. Не хотела как-то менять свою жизнь и однажды пьяная уснула в подъезде. О чем не забыла рассказать на своей странице в соцсети.

Но в какой-то момент Даша встретила молодого человека и изменилась. Она съехала от родителей на съемную квартиру, стала заботиться о дочери и возлюбленном. Призналась, что хотела бы выйти замуж и позже родить еще одного ребенка.

Видимо, планы Суднишниковой исполнятся скоро, правда, сначала будет второй ребенок, потом свадьба. На своей странице в соцсети Даша сообщила новость, которая снова взорвала Сеть.

"Ребят, залет! Опять к Малахову что ли идти? Я только съехала от родителей, мне очень страшно!" — написала она.

Подписчики девушки тут же пошутили, мол, неужели снова ради эфиров на телеканале отцом она назовет 10-летнего?