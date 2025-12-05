Журнал "Юность" выпустит специальный номер с культовыми произведениями за 70 лет

В этом году журнал "Юность" отметил свое 70-летие. В эпоху интернета и соцсетей - это важная цифра для периодического литературного издания. "Юность" живет, она все также публикует молодых писателей, а с ними соседствуют маститые поэты и прозаики.

К юбилейной дате была подготовлена "хрестоматия", куда вошли культовые произведения 70 важных для журнала авторов. Номер получился внушительным- 270 страниц прозы, поэзии и публицистики с иллюстрациями.

Главный редактор журнала "Юность" писатель Сергей Шаргунов рассказал, что было очень сложно отобрать материалы за столько лет, особенно это касалось поэзии. Кстати, рекордсменом среди поэтов был Андрей Вознесенский, у которого в "Юности" вышло 19 подборок.

В свое время сенсацией стала публикации мемуаров Надежды Мандельштам о муже. В юбилейном издании можно будет прочитать отрывок.

Как-то в интервью для "РГ" Шаргунов так ответил на вопрос "Зачем сегодня нужны толстые литературные журналы?":

"А зачем нужны книги? Журнал бумажный - это совсем другое ощущение сопричастности творчеству. Кроме всего, литературный журнал - уникальное явление, сплав жанров. Бывает, хороший автор напишет за год цикл стихов, не больше, или пару рассказов. На книгу не хватает, но журнал украшает. А журнальная критика и эссеистика - это же отдельное явление. И все живет и переливается в естественном сочетании и взаимопроникновении".

Сергей и сам активно печатается в "толстяках". Так, в декабрьском номере журнала "Знамя" вышли главы из его новой книги о Юрии Казакове, которая готовится к выпуску. "Я надеюсь воскресить его для большинства читателей, он замечательный рассказчик. А редакторы толстых литературных журналов - подвижники. Многие работают бесплатно и так быть не должно", - подчеркнул главред "Юности".

Юбилейный выпуск "Юности" поступит в продажу в конце декабря.