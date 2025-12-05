МИМФ 2025: что мы увидим на экранах в Новый год, каких героев ждут дети и сама медиаиндустрия?

Московский индустриальный медиафорум (МИМФ 2025) стал масштабной кросс-отраслевой площадкой для профессиональных дискуссий и поиска новых решений на фоне современных вызовов телекоммуникационной отрасли и медиаиндустрии. В дни мероприятия участники обсудили, на чем фокусироваться при создании контента для детской аудитории, какие эксперименты в новогодних проектах могут «откликнуться» современному зрителю и как найти кадровый баланс в медиасфере. Организаторами МИМФ 2025, который прошел с 3 по 5 декабря в технопарке и креативном кластере «Сколково», выступили Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Московский инновационный кластер и Союз «МКС».

© Оргкомитет МИМФ

Несколько мероприятий на полях форума провела Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ). Это церемонии вручения Премии в области неэфирного телевидения «Золотой луч» и Премии имени Владимира Зворыкина за достижения в области развития телевидения, демо-день ИЦК «Телерадиовещание» с участием заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрия Угнивенко, а также XXIX Международный конгресс НАТ. В зоне экспозиции прошла выставка NATEXPO, собравшая ведущих отечественных разработчиков и заказчиков решений для телерадиовещания.

© Оргкомитет МИМФ

Одним из лейтмотивов форума стал контент, в том числе – новогодний. 4 декабря состоялся кейс-стади, посвященный подготовке праздничных медиапроектов, новым форматам и темам. Дискуссию, модератором которой выступила кино- и телеобозреватель, продюсер, программный директор фестиваля Original + Сусанна Альперина, поддержали генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, создатели фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика» Михаил Семичев и Андрей Шелков, директор по маркетингу Okko Сергей Костров, заместитель старшего вице-президента по спецпроектам VK Зоя Новикова, представители Первого канала – продюсеры Софья Эрнст и Алексей Киселев, директор по маркетингу ГК «Виасат» Артем Лысов.

«2025-й стал для нас особенным – спустя долгие годы мы наконец обрели свой дом. Масштабный, красивый, инновационный телекомплекс НТВ, где мы уже активно работаем и творим. Готовясь к Новому году, я подумал: «А почему бы долгожданное новоселье не соединить с главным праздником и не сделать из этого что-то по-настоящему яркое и оригинальное?» Так появилась идея «Новогоднего новоселья». Через небольшие репризы с ведущими и лицами канала, а также любимыми артистами мы покажем наш новый дом – от атриума и студий до ньюсрума и коворкинга, и устроим настоящий праздник с яркими номерами в стиле лучших музыкальных шоу и легендарных программ НТВ», – поделился планами Тимур Вайнштейн. Ведущие НТВ и именитые артисты – от мастодонтов сцены до молодых хитмейкеров – отправятся в масштабное путешествие по самому технологичному и ультрасовременному телекомплексу страны. «Никаких скучных программ с несмешными шутками – только яркие и эффектные музыкальные номера в стиле лучших развлекательных шоу и легендарных проектов канала. Зрители увидят НТВ с новой, неизвестной до это дня стороны: телеканал впервые откроет двери в свой новый дом для всей страны и покажет, как он и его жители готовятся к наступлению Нового 2026 года», – заявил генеральный продюсер НТВ.

Об экспериментах VK с новогодним контентом рассказала Зоя Новикова.

«Мы поняли, что очень хотим нестандартно добраться до нашей аудитории. Сделали резиновую голову селёдки, надели шубу и отправили на светские мероприятия. Самая светская селедка ходит на все мероприятия, дружит со всеми звездами. 26 декабря 20:26 раскроется тайна селедки. Зрители узнают, кто все это время скрывался под маской», – поделилась она.

Софья Эрнст представила проекты Первого канала, ориентированные на молодежную аудиторию. Так, телевизионный фильм «Хозяйка нейросети», в основе которого лежит известная сказка Бажова, использует технологии ИИ, а участие в проекте приняли кумиры нового поколения – блогеры и стримеры.

© Оргкомитет МИМФ

Тема медиапроектов для юных зрителей получила развитие на круглом столе «Детский контент в РФ: сила бренда и маркетинговые вызовы», организованном при поддержке «Союзмультфильма». Модератор Александр Саблуков («0+Медиа») поговорил с участниками о том, с чем рынок семейного кино и анимации входит в 2026 год, есть ли новые сильные бренды в нише детского контента, какова основная модель его монетизации и т.д. Спикерами выступили генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская, ведущий продюсер ГК «Рики», продюсер проектов «Финник» и «Финник 2» Елена Чиркова, генеральный директор и генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») Альбина Мухаметзянова, генеральный продюсер телеканала «О!» Дарья Ильина и генеральный директор «КБ Продакшн» Виталий Козлов.

«Мы планируем развивать все проекты, где есть дети, потому что зацепить их внимание достаточно сложно. Сейчас мы понимаем, что самая большая конкуренция — это контент, который дети делают сами. Блогеры, трансляции, диджитал среда. Нам нужно поймать их внимание, чтобы они увидели, «потрогали» наших персонажей», – отметила Юлия Осетинская, немного рассказав о юбилейных планах «Союзмультифильма», которому в 2026 году исполнится 90 лет.

По мнению Альбины Мухаметзяновой, «новым детям нужны герои, которые живут в таком же хаотичном, многосвязном, быстро меняющемся мире, как и они». Спикер уверена, что современный ребенок «с пеленок» привыкает к алгоритмам, которые подстраиваются под него, платформы предлагают ему контент «персонально». Ребенку нужны герои-отражения, с которыми он может себя ассоциировать в этом выборе. Универсальные «для всех» герои уступают место нишевым, но глубоким.

«Дети сейчас не хотят просто смотреть историю. Они хотят жить внутри мира. Им нужны точки входа за пределы экрана: чтобы можно было поиграть в этого героя в мобильной игре, создать свой аватар в его вселенной, сгенерировать картинку в его стиле через нейросеть. Многогранность мира — это не опция, это обязательное условие выживания нового бренда», – заявила она.

Касаясь темы монетизации брендов, Альбина Мухаметзянова выразила уверенность, что в наши дни сила бренда как модели монетизации – в его способности решать реальные проблемы аудитории – и детской, и родительской. «Модель монетизации через бренд — это единственно верный путь. Но это путь, требующий терпения, инвестиций в качество и глубокого понимания своей аудитории. Мы в «ЯРКО» в это верим и именно так строим наши проекты», – подчеркнула она.

Завершающий день форума был посвящен теме кадров для медиаиндустрии. В рамках пленарной сессии «Найти и удержать: тренды и реалии в работе с кадрами в телеком- и медиаиндустрии» модератор Борислав Володин (ArtMasters) провел с экспертами дискуссию о важных изменениях в трудовом законодательстве, трендах стратегий управления персоналом, методах мотивации и т.д. В разговоре приняли участие директор по персоналу АО «Газпром-Медиа Холдинг» Антонина Приезжева, заместитель вице-президента по управлению персоналом VK Оксана Фетисова, директор по персоналу холдинга ON Медиа Мария Агафонова и заместитель генерального директора по работе с персоналом «Национальной медиа группы» Светлана Волхонская.

Говоря о современных трендах медиаиндустрии в кадровом аспекте, Антонина Приезжева отметила:

«Человек чувствует себя счастливым и ему комфортно, когда на три базовых вопроса он получает внутренний утвердительный ответ: «Ты важный. Ты нужный. Все, что ты говоришь, имеет смысл». Если компания живет по этим простым правилам, она становится для людей больше, чем работой — становится местом для профессиональной и человеческой реализации. Ушли в прошлое жесткая субординация и простое выполнение приказов. Сегодня важно партнёрство и открытый диалог, где руководитель умеет слышать, давать обратную связь и ценить вклад каждого. Именно такая атмосфера — лучшая основа для того, чтобы люди оставались надолго».

Светлана Волхонская рассказала о практиках «Национальной медиа группы»: «Сейчас многие компании развивают онлайн платформы. Мы развиваем свою образовательную площадку. Это точка сбора всей экспертизы. На ней мы проводим все опросы, тестирования. Мы запустили лидерскую гостиную, где мы смотрим на управленчество, развитие лидерства под другими градусами».

Оксана Фетисова отметила, что в VK более трети сотрудников – люди, родившиеся в 2000-х.

«У меня есть личная миссия про зумеров - замечать их силу раньше, чем скажут про их зрелость», – сказала она.

О том, как найти кадровый баланс между иксами, миллениалами и зумерами, участники поговорили на круглом столе «Кадры для медиаиндустрии в эру удаленки, капучино на кокосовом и ИИ», модератором которого выступила Дарья Бояринова (МИМФ). Дискуссия объединила генерального директора «Плей-Телеком» Татьяну Воронову, руководителя Кинокампуса Киностудии Горького Дарью Мартюхову и директора по развитию компании A.R.E.S., проекта IPTVPORTAL Виктора Бритько.

Говоря о кадровой проблеме, Татьяна Воронова отметила:

«Ошибка номер один – «нужен опытный специалист». Опыт – то, что накапливается годами, но, если посмотреть, что такое опыт, мы получим «кота в мешке». Ведь до этого они работали в других условиях и других компаниях». Также она упомянула необходимость адаптации – особенно, если сотрудник приходит работать «с университетской скамьи».

Дарья Мартюхова рассказала, что Кинокампус Киностудии Горького отдает предпочтение молодым специалистам.

«Благодаря наставничеству ребята понимают, как устроена индустрия. Им не нужна «капучинка на кокосовом», если у них есть хорошая цель и комфортные условия для работы», – отметила она.

© Оргкомитет МИМФ

«Я приверженец того, что лучше поймать какого-то человека на улице и научить его, а не искать профессионала. По факту, человек, как биоробот: если он понимает, как следовать инструкции, и делать, он сделает», – поделился мнением Виктор Бритько.

Также в этот день на площадке МИМФ 2025 участники обсудили, какие именно специалисты нужны медиаиндустрии, какие профессии пока находятся «за бортом» образования и как развивать кадровый потенциал медиаиндустрии.

Партнеры МИМФ 2025:

Стратегический информационный партнер – Rambler&Co

Генеральный информационный партнер – ТАСС

Информационные партнеры: Российская газета, Ведомости, Лента.ру, Газета.Ru, НТВ, Кабельщик, Европейская медиагруппа, Комсомольская правда, Евразийская медиагруппа, Молодежь Москвы, Сколково, Телецентр «Останкино», RUTUBE, Сбер.