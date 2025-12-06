Гоблин объяснил неспособность Трампа быстро закончить конфликт на Украине

Президенту США Дональду Трампу не хватило поддержки и надежных сторонников для быстрого завершения конфликта на Украине. Об этом заявил российский журналист, продюсер и блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, передает RT.

«В моем понимании, он не политик. То есть в том смысле — он бизнесмен, а в аппаратных играх он вообще ничего не понимает. То, что ты президент, — это прекрасно. А кто тебя внутри администрации поддерживает? Если ты один залез наверх, у тебя команда должна быть», — объяснил Гоблин.

Пучков добавил, что украинский кризис ярче всего показал эту проблему. По его словам, Трамп не назначил на все необходимые должности своих людей, в результате чего его решения саботируются и отсутствие быстрого урегулирования лишь активно используется оппонентами, как повод для критики. Гоблин резюмировал, что у президента США не получается реализовать свой курс ни в одном из вопросов.

Ранее Пучков пошутил о визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Москву 2 декабря для встречи с президентом России Владимиром Путиным. В частности, он поиронизировал, что он приехал в российскую столицу, чтобы посмотреть на «тоталитарную Москву, где на каждом углу солдаты с автоматами на Лобном месте всех расстреливают».