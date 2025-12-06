Ажиотаж вокруг «Щелкунчика» в Большом театре давно стал частью новогоднего ритуала. Но если раньше за билетами толкались в живых очередях, то теперь зрители стоят в виртуальных. И нервничают гораздо больше. Из-за повышенного спроса сайт зависает, дешёвые места исчезают в считанные секунды, народ сравнивает охоту за проходками с ловлей блох.

Покупка билетов на «Щелкунчика» давно превратилась в испытание. Мои попытки купить билет на новогоднюю сказку провалились. Сайт подвис на попытке регистрации. Через час так и не отвис. На тот момент оставалось всего 39 билетов на 31 декабря в 18.00. Цены от 5000 до 45000 рублей. Ну, видно, не судьба…

В комментариях под постами «Большого театра» вот уже несколько дней творится массовая истерия. Покупка билетов на «Щелкунчик» напоминает попытку купить айфон в первые минуты продаж.«Сайт не работает, билеты как бы есть, но как бы нет… Для кого этот обман?», - так начинаются десятки комментариев.

Люди заходят на сайт ровно к старту продаж и видят, что половина мест уже куплены, а оставшиеся исчезают на глазах. Многие не успевают даже кликнуть в нужный квадратик. Кто-то считает, что в первые секунды билеты выкупают не люди, а боты: «Не может человек купить билет за одну секунду. Билеты бот держит, пока перекупщики не договорятся с конкретным покупателем».

Десятки россиян жалуются, что проиграли эту битву: «Целый день не загружается сайт. Это какой-то квест, а не продажи», «Ловлю билеты как блох. Мышку поставила и жду, когда мигнёт».Большинство вырабатывают стратегию: «Нужно держать мышку на сером квадрате и ждать, пока оно станет красным. Это доля секунды - если успел, билет твой», «Не бегайте по экрану «мышкой» - не успеете. Выберите квадрат 3 на 3 и караульте», «Я сидел три дня с 10.00. Ура, поймал один билет! Радости нет предела!», «Это как играть в лотерею. Только вместо миллиона - место на 4-м ярусе за 5 тысяч».

Больше всего огорчает народ, что фактически нет возможности купить два билета для семьи: «Пока второй ловишь - первый слетает», «Нужны были два билета. Взяли в разных ложах. Это ненормально!» «Почему невозможно купить два места рядом? Это же театр, а не одиночная камера!».

У кого-то система обнулила билеты на последнем этапе: «Заполнил ФИО, нажал оплатить и мне пишет: место уже занято другим пользователем. Да какого лешего?»

Отдельная боль – стоимость «Щелкунчика». Пользователи Сети докладывают: партер - 50 тысяч рублей, первый ярус - 45 тысяч, амфитеатр – 25-35 тысяч. Дешёвые билеты есть, но их называют «легендой»: «Кто-нибудь видел билет за 5 тысяч?». И в ответ: «Да, видела. Он мигнул один раз и исчез».

В такой ситуации многие призывают ставить «Щелкунчик» весь месяц, чтобы народ не сошел с ума. Несмотря на хаос, есть и победители: «Поймала один билет, но какой ценой!», «Зашёл ради интереса, взял билет за 45 тысяч, дошёл до оплаты… и вышел. Ну его», «Мы купили две штуки. Час ловили. Игра «Сапёр», кто быстрее тыкнет, того и место», «Поймала два на 4-й ярус. Поведу внучку. Оно того стоит!»

А кто-то обращается к высшим силам: «Боженька, пошли мне в январе два билета в партер. Клянусь, тогда буду писать о кассовой политике Большого только хорошее».