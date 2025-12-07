Стало известно, когда выпускники 2026 года сдадут ЕГЭ

Половина учебного года позади, и подготовка к выпускным экзаменам для школьников идёт полным ходом. Не позднее 1 февраля 2026 года одиннадцатиклассникам нужно будет определиться, какие именно дополнительные ЕГЭ они хотят сдавать (и написать соответствующее заявление). Сам сезон экзаменов стартует 1 июня 2026 года.

Расписание ЕГЭ-2026 утверждено совместным приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора.

1 июня выпускники сдадут историю, литературу и химию.

4 июня — ЕГЭ по русскому языку (его сдают все без исключения).

8 июня — ЕГЭ по математике базового (для всех) и профильного (по выбору) уровней.

11 июня — обществознание и физика.

15 июня — биология, география и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

18 и 19 июня — устная сдача иностранных языков и информатики.

Резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам предусмотрены с 22 по 25 июня. Они пригодятся тем, кто, например, хочет сдать ЕГЭ и по литературе, и по истории, но никак не сможет сделать это в один день. Ну а 8 и 9 июля все выпускники по желанию смогут пересдать один из предметов. Только при этом им стоит помнить, что «в зачёт» пойдёт последний результат, даже если он хуже первого — так что стоит десять раз подумать, прежде чем рваться пересдавать 85-95 баллов в надежде дотянуть до заветной сотне. Амбиции могут оказать медвежью услугу.

Напомним, что каждый ЕГЭ будет начинаться в 10 часов по местному времени.

Как ранее писал «МК», среди московских одиннадцатиклассников интерес к профильному ЕГЭ по математике вырос на 5%, а по физике — на 6%. Информатика прибавила 3%. Более точная статистика появится после 1 февраля, но уже можно сделать вывод, что точные науки пользуются большим успехом, чем гуманитарные.