Дочь Пескова снялась в откровенном наряде

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова снялась в откровенном наряде, обнажив тело. Елизавета Пескова позировала в боди и прозрачном платье. Она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с отдыха на острове с возлюбленным.

© Соцсети

«Затащи меня в рай», — подписала пост выпускница МГИМО.

Бизнесвумен недавно вновь начала вести страницу в соцсетях. Она признавалась подписчикам, что постоянно ощущает давление из-за фамилии. Пескова рассказывала, как страдала из-за хейта и травли в подростковом возрасте, но повзрослев, смогла проработать эту проблему и перестала остро реагировать на критику и оскорбления от незнакомых людей.

Лиза Пескова рассказала о своих конфликтах с матерью

Недавно в сети появились слухи, что дочь пресс-секретаря была беременна и родила ребенка от своего супруга Даниила Ромашова. Как сообщала пресса, Пескова вышла за него замуж в прошлом году. Блогер не комментирует эти слухи и не отвечает на вопросы о личной жизни. Однако в новом посте с отдыха она показала романтичные фото с мужчиной, показав, как они наблюдали за звездами в телескоп.