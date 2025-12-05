ОНФ стал частью объединенной редакции программы «Итоги года с Владимиром Путиным»

Народный фронт стал частью большой объединенной редакции программы «Итоги года с Владимиром Путиным – 2025», сообщает пресс-служба ОНФ.

Как отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, приемом и обработкой звонков в этом году займутся более 10 ветеранов СВО.

«Рабочие места для ветеранов в колл-центре оборудованы с учетом их особенностей по ограничению возможностей здоровья. Для ребят работа на прямой линии – это способ доказать, что даже при таких тяжелых травмах возможно реализовывать свои способности и решать важные государственные задачи», — рассказал он.

Кузнецов добавил, что объединенной редакции также будут помогать финалисты конкурса «Лидеры России. Политика».

Также в колл-центре будут работать 94 представителя молодежки Народного фронта.

По словам вице-президента, директора департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбера Максима Еременко, GigaChat вновь поможет подготовиться к «Итогам года».

«Он будет обрабатывать в несколько раз быстрее огромный массив обращений от граждан и, как следствие, поможет, чтобы каждый из этих вопросов был услышанным. Кроме того, наши технологии будут анализировать всего за семь секунд пол, возраст, регион, суть обращения», — сказал он.

Еременко добавил, что GigaChat поможет автоматически определить, к какому органу власти было назначено обращение.