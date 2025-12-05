От «Афони» до «Настройщика»: лучшие роли Нины Руслановой

«Хрусталев, машину!» (1998). Название этой картины Алексея Германа — отсылка к первой фразе, якобы сказанной Лаврентием Берией после смерти Сталина. Но сам фильм повествует о судьбе генерала медицинской службы Кленского, ставшего одной из последних жертв «дела врачей». В первой части фильма мы видим, как в феврале 1953 года он пьет дома коньяк из чайных стаканов, окруженный эксцентричными домочадцами — в их числе жена в исполнении Нины Руслановой. Вскоре его арестуют, посадят в крытый грузовик с жестокими уголовниками. И вдруг — освободят и привезут к умирающему Сталину, разбитому параличом. В финале освобожденный сбежит ото всех. Нина Русланова называла эту роль у Германа одной из своих любимых. На премьере в Каннах фильм, снимавшийся восемь лет, провалился. Но вскоре был признан шедевром.