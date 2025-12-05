От «Афони» до «Настройщика»: лучшие роли Нины Руслановой

«Короткие встречи» (1967). Русланова дебютировала в кино в картине Киры Муратовой, для которой это тоже была первая самостоятельная режиссерская работа в полном метре. Героиня актрисы, работница чайной Надя, сама того не желая, оказалась в любовном треугольнике. Однажды она знакомится с геологом Максимом (Владимир Высоцкий), который бывает в городе только урывками. У него есть возлюбленная, работница райсовета Валентина (Кира Муратова), измученная постоянным ожиданием своего геолога. Надя устраивается к ней домработницей.
© Одесская киностудия
«Тени исчезают в полдень» (мини-сериал, 1971). В масштабной саге о судьбе жителей таежной деревни Зеленый Дол по одноименному роману Анатолия Иванова актриса сыграла Марью Воронову — сильную, гордую крестьянку, которая в годы Гражданской войны занимает сторону красных и возглавляет партизанский отряд. После она станет председателем колхоза — и наживет себе слишком много врагов.
© «Мосфильм»/РИА Новости
«Афоня» (1975). В культовой грустной комедии о беспринципном и бессовестном сантехнике Афанасии, которого незабываемо сыграл Леонид Куравлев, Русланова исполнила роль его подруги Тамары — женщины, которая гонит Афоню в шею вместе со штукатуром Колей (Евгений Леонов), напоследок сказав все, что думает.
© «Мосфильм»
«Афоня» (1975). Режиссер картины Георгий Данелия после еще не раз будет работать с Ниной Руслановой. Она снялась у него в сказке «Слезы капали» и в эпизоде фильма «Кин-дза-дза».
© «Мосфильм»

«Познавая белый свет» (1978). Режиссер Кира Муратова сняла эту тонкую, нежную картину о любовном треугольнике на фоне строительства завода на «Ленфильме» после семи лет простоя.
© Одесская киностудия
«Познавая белый свет» (1978). Нина Русланова сыграла здесь главную роль — штукатурщицы Любы, которая разрывается между своим другом, грубоватым шофером Николаем, и водителем грузовика Михаилом.
© Одесская киностудия
«Не стреляйте в белых лебедей» (1980). Главную роль в экранизации романа Бориса Васильева сыграл Станислав Любшин. Он воплотил на экране образ нелепого, неловкого, как будто не от мира сего жителя села Егора Полушкина, который не может вписаться в обычную жизнь. В конце концов он устроится лесником, и его друзьями будут белые лебеди, которые станут жертвами браконьеров. Руслановой в картине досталась роль жены Полушкина Харитины Макаровны, которой приходится иметь дело с возвышенностью мужа.
© «Мосфильм»
«Дважды рожденный» (1983). В этой не самой известной (а жаль) военной драме Нина Русланова сыграла мать главного героя. 1942 год. Ее сыну Андрею — всего 18 лет, он служит на судне в Белом море, которое доставляет бойцам вооружение и припасы. Корабль становится целью немецких истребителей: он тонет, а в живых останется лишь Андрей. Теперь задача совсем юного парня — выжить под немецким огнем на морозе. А матери остается лишь ждать сына.
© «Мосфильм»
«Мой друг Иван Лапшин» (1984). В основу картины Алексея Германа легла повесть его отца Юрия Германа «Лапшин» 1937 года — однако сюжет был серьезно переработан сценаристом Эдуардом Володарским. Героиня Нины Руслановой здесь вновь оказалась в любовном треугольнике. С одной стороны — начальник уголовного розыска Лапшин (Андрей Болтнев), с другой — журналист Ханин (Андрей Миронов). Первый, прошедший Гражданскую войну, борется с бандитами в маленьком городе в середине 30-х. Второй, недавно потерявший жену, переживает свою личную драму и вступает в схватку с преступниками. А героиня Руслановой, актриса Наташа Адашова, грустит из-за неудач в театре, преувеличенно громко хохочет и страдает от неустроенности.
© «Ленфильм»/РИА Новости

«Валентин и Валентина» (1985). Картина Георгия Натансона по пьесе драматурга Михаила Рощина рассказывает историю любви двух студентов, Валентина (Николай Стоцкий) и Валентины (Марина Зудина). Любви — несмотря не препятствия в виде матерей, выступающих против их отношений. Нина Русланова сыграла здесь маму Валентина, проводницу, которая без мужа растит троих сыновей. Мать Валентины, которая не хочет, чтобы дочь связывалась с такой семьей, сыграла Татьяна Доронина.
© Валентин Мастюков/ТАСС
«Знак беды» (1986). Эта военная драма по рассказу Василя Быкова — возможно, самый тяжелый и страшный проект в фильмографии Нины Руслановой. Картина рассказывает о судьбе Степаниды и Петрока Богатько, жителей села, оккупированного немцами в годы Великой Отечественной войны. У них еще живы воспоминания о коллективизации, когда их считали кулаками односельчане, которые продолжают ненавидеть этих немолодых людей.
© Беларусьфильм/ТАСС
«Завтра была война» (1987). Фильм по одноименной повести Бориса Васильева стал дипломной работой выпускника ВГИКа Юрия Кары: бюджет его составил 50 тыс. рублей, а актерам не полагался гонорар. В центре сюжета — история комсомолки Искры Поляковой и ее подруги Вики Люберецкой. Отца Вики арестовывают как врага народа, его дочь отказывается публично осудить его. Нина Русланова исполнила роль матери Искры, идейного партработника, которая запрещает дочери читать стихи Есенина. Действие происходит в 1940 году. Следующий год, кажется главной героине, должен стать очень счастливым.
© Киностудия им. М. Горького
«Собачье сердце» (1988). В экранизации повести Михаила Булгакова Нина Русланова сыграла небольшую, но очень яркую роль кухарки профессора Преображенского Дарьи Петровны — на своих далеко не хрупких плечах она умудряется защищать отдельно взятую квартиру от разрухи.
© «Ленфильм»
«Собачье сердце» (1988). Как говорил о Руслановой режиссер картины Владимир Бортко, снявший ее в пяти своих фильмах, «она на самом деле ничего не играла», и на экране, и на сцене была именно такой, как в жизни.
© «Ленфильм»

«Хрусталев, машину!» (1998). Название этой картины Алексея Германа — отсылка к первой фразе, якобы сказанной Лаврентием Берией после смерти Сталина. Но сам фильм повествует о судьбе генерала медицинской службы Кленского, ставшего одной из последних жертв «дела врачей». В первой части фильма мы видим, как в феврале 1953 года он пьет дома коньяк из чайных стаканов, окруженный эксцентричными домочадцами — в их числе жена в исполнении Нины Руслановой. Вскоре его арестуют, посадят в крытый грузовик с жестокими уголовниками. И вдруг — освободят и привезут к умирающему Сталину, разбитому параличом. В финале освобожденный сбежит ото всех. Нина Русланова называла эту роль у Германа одной из своих любимых. На премьере в Каннах фильм, снимавшийся восемь лет, провалился. Но вскоре был признан шедевром.
© «Ленфильм»
«Настройщик» (2004). Обаятельная лента Киры Муратовой была с одинаковым восторгом принята и зрителем, и критикой. Она рассказывает историю настройщика Андрея — обаятельного, но бедного. Чтобы раздобыть денег ради своей возлюбленной Лины (Рената Литвинова), он идет на мошенничество: убеждает двух богатых немолодых дам — изысканную Анну Сергеевну (Алла Демидова) и развеселую Любу (Нина Русланова), что они выиграли в лотерею. И, скорее всего, им нетрудно будет по этой причине одолжить ему какие-то 7 тыс. долларов.
© Одесская киностудия
«Настройщик» (2004). Фильм собрал массу наград: в частности, Русланова получила премии «Золотой орел» и «Ника» за лучшую женскую роль второго плана.
© Одесская киностудия
«Китайская бабушка» (2009). Комедийная мелодрама «Китайская бабушка» стала одной из последних крупных работ Нины Руслановой в кино. Лента рассказывает об очень энергичной женщине по имени Мила (Русланова), которая приезжает в маленький городок в гости к сестре Кате (Ирина Муравьева) и переворачивает с ног на голову ее спокойную жизнь с мужем (Александр Михайлов). Увлекшись китайской культурой, она устраивает все по фэн-шую и вдохновляет Катю как-то избавиться от уныния и заношенного платка. А потом признается, что стала жертвой квартирного афериста и осталась без дома. В 2011 году Нина Русланова получила за эту роль премию «Ника» как лучшая актриса.
© «Мосфильм»
Актриса Нина Русланова, ставшая лауреатом в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Китайская бабушка», на церемонии вручения 24-й национальной кинематографической премии «Ника», Москва, 2011 год
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народная артистка Российской Федерации Нина Русланова сегодня, 5 декабря, могла бы отметить 80-летие. Дату своего рождения она когда-то выбрала сама, не зная ни родителей, ни места, ни дня, когда появилась на свет. Двухмесячной девочкой Нину Русланову нашли на улице в городе Богодухове Харьковской области и отправили в детский дом. Фамилию, по словам актрисы, ей придумала инспектор детских домой — в честь певицы Лидии Руслановой. А на 5 декабря приходился до 1977 года праздник, День Конституции.

Нина Русланова сменила несколько детских домов, получила в строительном училище в Харькове специальность «штукатур», проучилась год в Харьковском театральном институте и уехала в Москву, где поступила в Театральное училище имени Щукина.

Русланова прошла огромный и разноплановый творческий путь. Она снималась в популярных советских драмах и комедиях, сложном авторском кино и сериалах 2000-х: всего в фильмографии актрисы — почти 150 ролей.

«Газета.Ru» — о самых ярких работах Нины Руслановой.