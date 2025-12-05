Лишившаяся волос из-за онкологии Симоньян показала новый парик

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, которая лишилась волос на фоне борьбы с онкологией, показала новый парик. По словам журналистки, в нем ей даже попался седой волос. Она также призналась, что всегда хотела попробовать покраситься в рыжий.

© Вечерняя Москва

— Все ждала, пока начну седеть. В итоге волос нет ни седых, ни каких-либо, зато парик — с седыми волосами! — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Еще 7 сентября журналистка сообщила о тяжелом заболевании, которое у нее диагностировали. Из-за недуга ей потребовалась срочная операция. Уже на следующий день она вышла на связь из больницы после того, как отошла от наркоза. Симоньян 22 сентября также рассказала о том, что проходит лечение от рака. Она призналась, что была бы «рада сообщить», что у нее все хорошо, однако старается никогда не врать.

Журналистка 26 сентября сообщила о другом горе — смерти своего супруга Тиграна Кеосаяна. Режиссер много лет испытывал серьезные проблемы с сердцем, а в январе перенес клиническую смерть и впал в кому. «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути телеведущего.