Напугавшие жителей Санкт-Петербурга звуки оказались пушечными залпами

Несколько громких взрывов раздались утром 5 декабря около Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге. Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», несколько машин закачались из-за ударной волны.

© Вечерняя Москва

Позже выяснилось, что громкие хлопки оказались праздничным салютом: выстрелы были даны из пушек в честь 205-летия Михайловской военной артиллерийской академии, уточняется в публикации.

Ранее серия взрывов и звуки сирены прозвучали в районе города Сызрань Самарской области. По словам местных жителей, громкие звуки начались около 2:20 в южной и западной частях города. Очевидцы утверждали, что слышали пять–семь взрывов и стрельбу.

Ранее СМИ сообщили, что взрывы прозвучали над Славянским и Темрюкским районами Краснодарского края. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников.