Россиян предупредили о наказании за покупку живой елки

За покупку живой ели с рук россиянам может грозить административная ответственность и штраф. Об этом предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, покупка елок недалеко от леса и на стихийных точках значительно повышает вероятность того, что дерево срубили незаконно.

«Могут быть риски для самого покупателя по статье 8.28 КоАП РФ. За приобретение и хранение заведомо незаконно заготовленной древесины шраф для граждан составляет до пяти тысяч рублей», — заявил Бондарь.

Он подчеркнул, что речь идет именно о случаях, когда покупатель знает, что приобретает спиленное без разрешения дерево. Чтобы избежать проблем, он посоветовал покупать елку на официальном базаре или в крупных торговых точках, где продавец может предоставить документы о происхождении товара.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников посоветовал россиянам выбирать живую елку вместо искусственной. По его словам, настоящее дерево нанесет меньше вреда экологии.