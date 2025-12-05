В российском городе разгорелся скандал из-за «сходки» чиновников

Telegram-канал «Новосибирск 24/7» опубликовал видео, которое, как утверждается, снял ночной охранник в администрации Центрального округа Новосибирска. Запись демонстрирует, как в коридоре на полу лежит женщина, а автор видео отчитывает мужчину в костюме.

По данным Telegram-канала, охранника возмутило, что в администрации устроили «сходку». Он добавил, что один из чиновников обещал «стереть его в порошок».

«Ты Россию позоришь! <…> Что у вас было здесь, сходка была? Вы говорили, как у вас все прекрасно, тебе грамоту дали, и ты тут же нажрался. <…> Два часа ночи, я на смене, я не сплю, караулю вас, когда же вы уйдете», - сказал охранник.

В администрации Центрального округа сообщили, что проводится служебное расследование. Чиновники пообещали «принять меры в соответствии с действующим законодательством».