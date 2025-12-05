Российская журналистка и глава RT Маргарита Симоньян вошла в список самых влиятельных людей 2025 года по версии британской газеты Financial Times.

В перечне оказались представители политики, бизнеса, СМИ, искусства и спорта, чьи таланты, открытия, идеи и примеры меняют мир.

Газета назвала журналистку «верным посланником» президента России Владимира Путина и отметила, что ее деятельность изменила ситуацию в мире в 2025 году.

Вместе с Симоньян в списке оказались глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, актриса Синтия Эриво, музыканты Росалия и Bad Bunny, глава Nvidia Дженсен Хуанг, китайская предпринимательница Стелла Ли и другие.

— Симоньян — явно религиозная женщина, и ее последняя книга — роман, в котором она переосмысливает Евангелие от Иоанна и представляет, как на самом деле произойдет Апокалипсис. Ее послание не смягчилось. По ее словам, Запад завидует России, особенно Великобритания, которая, по ее словам, является «разложившейся империей», — пишет FT.

