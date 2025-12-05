В Госдуме предложили сократить рабочий день

Коммунистическая партия РФ (КПРФ) вновь выдвинула предложение о переходе на 30-часовую рабочую неделю. Хотя ранее эта инициатива была отклонена, депутаты планируют вносить ее в законодательство через отдельные поправки, заявил в беседе с «Абзацем» представитель КПРФ Юрий Афонин.

По словам собеседника Telegram-канала, научно-технический прогресс и автоматизация достигли такого уровня, что восьмичасовой рабочий день необходимо пересмотреть. Кроме того, работающим людям нужно больше времени для личных отношений и воспитания детей, подчеркнул депутат.

По его мнению, два дополнительных свободных часа в день позволят людям больше времени уделять семье и учебе, что в конечном итоге повысит их производительность труда.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что рынок труда в России со временем перейдет к четырехдневной рабочей неделе естественным путем, без государственного регулирования. Введение четырехдневки должно быть эволюционным и не приводить к снижению доходов или негативным последствиям для компаний, считает он.

Некоторые работодатели уже используют удаленную и смешанную занятость, а также перешли на четырех- или даже трехдневную рабочую неделю, что не снизило производительность и увеличило доходы. Однако не все сферы деятельности могут перейти на четырехдневку, например, непрерывные службы и сдельная оплата труда, заявил Нилов.