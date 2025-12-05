Вассерман призвал вернуть предмет «Логика» в школах

В российские школы необходимо вернуть предмет «Логика», так как он облегчает изучение других дисциплин. Об этом заявил депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман.

В школьный курс нужно включить предмет «Логика», заявил общественный деятель Марк Давыдов в Госдуме. По его словам, предмет, который изучался в школах и в дореволюционной России, и в СССР, необходимо вернуть, так как с его помощью развивается критическое мышление.

Вассерман в беседе с НСН поддержал эту идею.

«Учитывая, что изучение «Логики» в школе было отменено при Никите Хрущеве, оно действительно необходимо. Хрущев всегда безошибочно выбирал наихудший вариант, потому хотел достичь всего, сразу и любой ценой. Отмена «Логики» подразумевала получение больше времени на другие дисциплины. Но при этом именно «Логика» облегчает изучение любой конкретной дисциплины. По личному опыту могу сказать, что владение логикой позволяет лучше понимать все и всех, с кем сталкиваешься. Если логикой владеешь слабо, тогда испытываешь на каждом шагу проблемы. Это должен быть обязательный предмет, а не факультатив. Так раньше и было в школах. Учебники по «Логике» у нас есть, они вполне актуальны. Это один из важнейших предметов для школьников», - сказал депутат.

