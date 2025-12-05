«Это чудо»: что известно о состоянии напарника Наговициной

Напарник погибшей альпинистки Натальи Наговициной, Роман Мокринский, сумел восстановиться после трагедии на пике Победы. Об этом заявил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинистов России Александр Яковенко.

Он рассказал, что в день происшествия на вершину поднялись четверо спортсменов: Наговицина, Мокринский, а также немецкий и итальянский альпинисты. Во время спуска Наталья Наговицина получила серьезную травму — перелом ноги. По словам Яковенко, первую помощь ей в тот момент смог оказать только Мокринский, так как остальные участники группы уже спустились ниже.

Мокринский отправился к лагерю за помощью, однако спасти спортсменку не удалось — ее тело осталось на вершине. При этом сам тюменец также получил сильное обморожение конечностей. Александр Яковенко отметил, что считает спасение мужчины настоящим чудом, и сообщил, что сейчас с его здоровьем все в порядке, а альпинист уже вернулся к работе.

«Смертельный бред высоты». Последний рывок Натальи Наговициной –тайна рюкзака и загадочной тени

— Я продолжаю общаться с Романом, у него были сильно отморожены пальцы, но сейчас с ним все хорошо. Считаю, что то, что его спасли — это вообще чудо, — сказал «КП-Пермь» Яковенко.

12 августа альпинистка сломала ногу на пике Победы в горах Киргизии на высоте более 7000 метров. Спустя три недели операцию по эвакуации прекратили. 2 сентября дрон с помощью видео подтвердил, что Наговицина уже мертва.