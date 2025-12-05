Губернатор Ростовской области провел прямую линию с жителями региона

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ответил на 57 вопросов жителей региона в ходе прямого эфира. Разговор продолжался около двух часов, рассказали в пресс-службе главы региона.

© пресс-служба Губернатора Ростовской области

Вопросы губернатору Ростовской области можно было задавать с 24 ноября и до самого окончания прямой линии. О своих проблемах жители региона могли рассказать, написав на сайт правительства области www.donland.ru или в чат-боты в мессенджерах Telegram и MAX, а также через «Платформу обратной связи» портала «Госуслуги».

Всего поступило 3847 обращений. А колл-центр принял по многоканальному телефону 335 звонков. Также в Аксайском районе и Таганроге работали выездные студии с открытым микрофоном.

Во время прямого эфира Юрий Слюсарь обсудил с жителями региона ряд острых тем, в числе которых ЖКХ и благоустройство, дороги и транспорт, здравоохранение и образование. Отдельная часть вопросов поступила от ветеранов СВО и их семей.

Школы и поликлиники

В частности, в ходе прямого эфира губернатор рассказал о строительстве школ и поликлиник в регионе. В том числе ответил на волнующий многих жителей Железнодорожного района Ростова-на-Дону вопрос о сроках возведения школы в микрорайоне Вертолетное поле.

«Ситуация сложная, и я особо благодарен социально ответственному застройщику, который по итогам переговоров принял решение за свой счет построить в 2026 году там учебный модуль. Школа сможет принять около 800 детей в две смены. Это, конечно, не решит проблему дефицита школьных мест полностью, но снимет остроту, разместив детей в шаговой доступности от дома», - пояснил Юрий Слюсарь.

По его словам, в планах также строительство большой школы на 1340 мест, в бюджете на 2028 год уже заложены на это 3,3 млрд рублей.

При этом в 2026 году в ростовском микрорайоне Суворовском появится модульная поликлиника для взрослых, рассчитанная на 250 посещений в смену. Земельный участок выделен, в бюджете предусмотрено на эти цели 336 млн рублей.

«Понимаю всю важность этого объекта, особенно учитывая транспортную изоляцию Суворовского: до других поликлиник, даже в Северном жилом массиве, ехать очень далеко. В 2026 году новая поликлиника в Суворовском обязательно будет», - пообещал губернатор.

«Общение было полезным»

Также подробно глава Ростовской области ответил и на вопросы об обновлении инженерных сетей и котельных, о благоустройстве и озеленения парков и скверов, обновлении детских площадок и о строительстве новых спортобъектов.

Задали губернатору и вопросы личного характера - о домашнем питомце и семейных традициях.

«Я очень надеюсь, что смог ответить на те вопросы, которые действительно волнуют жителей области. Затронули самый широкий спектр тем, но в приоритете были те, что волнуют в наибольшей степени: ЖКХ, транспорт, благоустройство. Надеюсь, что наше общение сегодня было полезным», - заметил в конце прямой линии Юрий Слюсарь.

Он также обратил внимание на то, что все вопросы, которые были заданы жителями, зафиксированы и будут предметно рассмотрены.

Напомним, что 4 ноября 2024 года президент России Владимир Путин, напутствуя в Кремле тогда еще временно исполняющего обязанности губернатора, попросил Юрия Слюсаря «погрузиться в вопросы жизнедеятельности региона, вычленить самое главное, основное». За год губернатору удалось выстроить продуктивный диалог с ростовчанами. Количество подписчиков на его аккаунты в соцсетях увеличилось более чем на 252% - до 266 тысяч человек, поступило и было отработано 60 418 сообщений.

Подводя итоги первого года работы, Юрий Слюсарь особо отметил, что все достижения были бы невозможны без активной поддержки и искренней вовлеченности жителей области.